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Serenay Sarıkaya'dan konuşulacak Cem Yılmaz yanıtı!

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Serenay Sarıkaya'dan konuşulacak Cem Yılmaz yanıtı!
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’ın, “Instagram’da Serenay ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, o stalk mu oluyor?” sözlerine, “Ne güzel bir açıklama yaptı” dedi.

Serenay Sarıkaya, son dönemde hakkında çıkan tüm iddialara yanıt verdi.

Milliyet Gazetesi'nden Umut Ünver'in haberine göre aşk yaşadıkları konuşulan Cem Yılmaz’ın bir programda, “Instagram’da Serenay Sarıkaya’ya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, o stalk mu oluyor?” sözlerine oyuncu, “Ne güzel bir açıklama yaptı. Ne diyeyim ben şimdi buna?” dedi.

Sarıkaya, kuliste komedyene eşlik ettiği haberlerini, “Tabii ki beraber izlemedik” diyerek, yalanladı.

Albüm çıkarması için Sezen Aksu’nun devreye girdiği konuşulan oyuncu, “Yok öyle bir şey, olsa haberim olmaz mı?” açıklamasını yaptı.

Bergen’in hayatını canlandıracağı proje için ise Sarıkaya, partnerinin belli olmadığını belirtti.

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