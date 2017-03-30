Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin'e ilan-ı aşk!

Serenay Sarıkaya bir dergi de verdiği röportajda "Ben aşk kadınıyım." deyip, Kerem Bursin'e olan aşkını ilan etti.

Yeni dizisi için gün sayan ve izleyici ile buluşmak için sabırsızlanan Serenay Sarıkaya merak edilenleri anlattı."Çok heyecanlandığım bir projeyle geri dönüyorum ekranlara. Medcezir dizisiyle o kadar güzel bir final yaptık ki, o zamandan beri yeni bir iş seçerken ben de biraz titiz davranmaya çalıştım açıkçası. Azra Sarızeybek Kohen’in yazdığı Fi, Çi, Pi serisinin kitaplarını önceden okumuştum ve beni çok heyecanlandıran kitaplardı zaten. Onun projeye çevrileceğini duyduğumda da okuduğum bütün projelerin açık ara farkla önüne geçti"

"Hakikaten çok güzel bir ekip ve cast'la çok özenerek yapılan bir iş oluyor. Güzel şartlarda çalışıyoruz. Bu sayede hem oyunculardan hem ekipten daha fazla verim almak mümkün oluyor. O yüzden umarım karşılığını bulur, bir öncü olur, yeni kapılar açar ve herkes özgünce işler yapabilir."

"170 dakikalık bir senaryonun kalınlığı ve içeriğiyle 60 dakikalık bir senaryonun içeriği çok fark ediyor. Televizyon dizisinde bir sorunu anlatmak için onu gösterebileceğin bir sürü sahnen var. Arka arkaya pekiştirebilecek birçok imkanın var. Fakat 60 dakikalık sistemde anlatmak için çok daha az zamanın var. Bu da her anına konsantre olmayı gerektiriyor. Daha titizlikle çalışılıyor. Ben kendi adıma içinde bulunduğum işten çok mutluyum (gülüyor)."

"Kerem ile güzel bir ilişkimiz var. İkinci senemize giriyoruz neredeyse. Onun çok özel bir ruhu var ve bana çok iyi geliyor. Bir dünya insanı olduğunu düşünüyorum ve bu çok şey fark ettiriyor. Ben de kadın olarak onun sevgilisi olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum"