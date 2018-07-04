Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin tatilde!

Geçtiğimiz hafta sonu 27 yaşına giren Serenay Sarıkaya, sevgilisi Kerem Bürsin ile Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gitti.

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in aşkı dolu dizgin devam ediyor. ‘Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği’ arasına giren Kerem Bürsin, üç yıldır aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya’yla ilgili, “Beni bilmem ama Serenay dünyanın en güzel kadını” sözlerini dile getirmişti.

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz pazar günü 27 yaşına girdi. Sarıkaya, sevgilisi Kerem Bürsin ile Mikonos'a gitti. Kerem Bürsin, bol bol Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarını çekti. Serenay Sarıkaya da bu kareleri Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Serenay Sarıkaya da verdiği bir röportajda 'Kerem bana iyi geliyor' ifadelerini kullanmıştı.