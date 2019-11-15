İkili dans ederken, kalabalık davetliler topluluğu de onları izledi. Eğlenceli anlara sahip olan o davetten görüntüler:
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SERENAY SARIKAYA VE HALİT ERGENÇ ÇILGINLAR GİBİ DANS ETTİ!
Koruncuk Vakfı’nın bu akşam düzenlenen 40. yıl etkinliğinde Serenay Sarıkaya ve Halit Ergenç çılgınlar gibi dans etti.
Etiketler: Serenay sarıkaya, halit ergenç, koruncak vakfı, davet, dans
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