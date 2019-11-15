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SERENAY SARIKAYA VE HALİT ERGENÇ ÇILGINLAR GİBİ DANS ETTİ!

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SERENAY SARIKAYA VE HALİT ERGENÇ ÇILGINLAR GİBİ DANS ETTİ!
Koruncuk Vakfı’nın bu akşam düzenlenen 40. yıl etkinliğinde Serenay Sarıkaya ve Halit Ergenç çılgınlar gibi dans etti.

İkili dans ederken, kalabalık davetliler  topluluğu de onları izledi. Eğlenceli anlara sahip olan o davetten görüntüler: