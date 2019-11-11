‘Alice’ müzikalinde birlikte sahne alan Seranay Sarıkaya ile Ezgi Mola, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bir arkadaşlarının moda atölyesinde vakit geçiren ikili, çıkışta beyaz kıyafetleriyle dikkat çekti. Muhabirlerin “Beyaz kuğular gibisiniz” sözlerine gülerek karşılık veren ikili, soru kabul etmediklerini belirttikten sonra araçlarına binerek oradan ayrıldı.
- BIST 102.550
- Altın 272,841
- Dolar 5,7887
- Euro 6,3848
- İstanbul 17 °C
- Ankara 4 °C
- LİYA, BABASI TARKAN’A ÇEKMİŞ
- SERENAY SARIKAYA VE EZGİ MOLA ‘BEYAZ KUĞU’YA BENZETİLDİ
- DİDEM SOYDAN: KURBANLIĞIN BACAĞINI KIZA MI AYIRDIN?
- ALİŞAN’DAN İLGİNÇ SİNAN AKÇIL AÇIKLAMASI
- ŞEVVAL SAM’IN DEKOLTE TERCİHİ
- BELEDİYELERİN 12 MİLYARINI AKP DAĞITACAK
- 2018’DE DAKİKADA 2 KİŞİ İŞSİZ KALDI
- 500 BİN DOLAR İHRACAT YAPANA YEŞİL PASAPORT!
- ‘ERDOĞAN’IN ABD SEYAHATİNDEN BİR ŞEY ÇIKMAZ’
- Son dakika… İmamoğlu o görüşmeyi anlattı!
- İBB'DEN 10 KASIM İÇİN ÖZEL ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMI!
- ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 81’İNCİ YILINDA TÜM TÜRKİYE’DE ANILIYOR!
- İBB’NİN 12 YILDIR ÇIKAN DERGİSİNDE ATATÜRK İLK KEZ KAPAK OLDU!
- BENGÜ VE KIZI ZEYNEP'İN SEVİMLİ HALLERİ!
- SEFİRİN KIZI İLK FRAGMANI YAYINLANDI!
SERENAY SARIKAYA VE EZGİ MOLA ‘BEYAZ KUĞU’YA BENZETİLDİ
İki sezondur Alice Müzikali'inde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve meslektaşı Ezgi Mola, bir arkadaşlarını moda atölyesinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensupları tarafından görüntülenen ikili 'Beyaz Kuğu'ya benzetildi.
Etiketler: Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim, Merve Dizdar, beyaz kuğu
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
LİYA, BABASI TARKAN’A ÇEKMİŞMegastar Tarkan, kızı Liya'nın ilk söylediği kelimelerden birisinin "Ağaç" olduğunu açıkladı.
SERENAY SARIKAYA VE EZGİ MOLA ‘BEYAZ KUĞU’YA BENZETİLDİİki sezondur Alice Müzikali'inde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve meslektaşı Ezgi Mola, bir arkadaşlarını moda atölyesinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensupları tarafından görüntülenen ikili 'Beyaz Kuğu'ya benzetildi.
DİDEM SOYDAN: KURBANLIĞIN BACAĞINI KIZA MI AYIRDIN?Model Didem Soydan, metroda çektiği bir kareyi paylaştı ve bu kare üzerine yazdığı esprili satırlarla renkli kişiliğini gözler önüne serdi.
ALİŞAN’DAN İLGİNÇ SİNAN AKÇIL AÇIKLAMASIŞarkıcı Alişan, müzik sektöründe başarılı işlerle boy gösteren meslektaşı Sinan Akçıl hakkında şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.
ŞEVVAL SAM’IN DEKOLTE TERCİHİFOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin yeni bölümünden ilk kareler yayınlandı. Diziden paylaşılan fotoğraflarda göğüs dekolteli bir elbise tercih ettiği görülen Şevval Sam, yine dikkatleri üzerinde toplayacak.
VİDEO GALERİ
- 11:01 - LİYA, BABASI TARKAN’A ÇEKMİŞ
- 10:58 - SERENAY SARIKAYA VE EZGİ MOLA ‘BEYAZ KUĞU’YA BENZETİLDİ
- 10:56 - DİDEM SOYDAN: KURBANLIĞIN BACAĞINI KIZA MI AYIRDIN?
- 10:54 - ALİŞAN’DAN İLGİNÇ SİNAN AKÇIL AÇIKLAMASI
- 10:51 - ŞEVVAL SAM’IN DEKOLTE TERCİHİ
- 10:48 - BELEDİYELERİN 12 MİLYARINI AKP DAĞITACAK
- 10:46 - 2018’DE DAKİKADA 2 KİŞİ İŞSİZ KALDI
- 10:43 - 500 BİN DOLAR İHRACAT YAPANA YEŞİL PASAPORT!
- 10:40 - ‘ERDOĞAN’IN ABD SEYAHATİNDEN BİR ŞEY ÇIKMAZ’
- 17:27 - Son dakika… İmamoğlu o görüşmeyi anlattı!
- 17:14 - İBB'DEN 10 KASIM İÇİN ÖZEL ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMI!
- 17:00 - ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 81’İNCİ YILINDA TÜM TÜRKİYE’DE ANILIYOR!
- 13:48 - İBB’NİN 12 YILDIR ÇIKAN DERGİSİNDE ATATÜRK İLK KEZ KAPAK OLDU!
- 12:23 - BENGÜ VE KIZI ZEYNEP'İN SEVİMLİ HALLERİ!
- 12:08 - SEFİRİN KIZI İLK FRAGMANI YAYINLANDI!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim