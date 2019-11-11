SERENAY SARIKAYA VE EZGİ MOLA ‘BEYAZ KUĞU’YA BENZETİLDİ

İki sezondur Alice Müzikali'inde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve meslektaşı Ezgi Mola, bir arkadaşlarını moda atölyesinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensupları tarafından görüntülenen ikili 'Beyaz Kuğu'ya benzetildi.

‘Alice’ müzikalinde birlikte sahne alan Seranay Sarıkaya ile Ezgi Mola, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bir arkadaşlarının moda atölyesinde vakit geçiren ikili, çıkışta beyaz kıyafetleriyle dikkat çekti. Muhabirlerin “Beyaz kuğular gibisiniz” sözlerine gülerek karşılık veren ikili, soru kabul etmediklerini belirttikten sonra araçlarına binerek oradan ayrıldı.