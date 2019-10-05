SERENAY SARIKAYA SESİYLE BÜYÜLEDİ!

Serenay Sarıkaya YouTube üzerinden yayınlanan bir talkshow programına konuk oldu. Sarıkaya, programda seslendirdiği şarkılarla adeta kulakların pasını sildi.

Şimdilerde Alice Müzikali’nde oynayan oyuncu Serenay Sarıkaya, talkshow programına konuk oldu. Oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de yıllardır adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, programda seslendirdiği şarkılarla izleyiciden tam not aldı. Serenay Sarıkaya, okuduğu "Vazgeç Gönlüm", "Telefonun Başında" ve "Felaket" şarkılarındaki performansıyla ağızları açık bıraktı.

“BAŞIMA GELEBİLECEK EN GÜZEL ŞEY”

İbrahim Selim ile eğlenceli anlar geçiren güzel oyuncu, programda hakkında merak edilenleri de anlattı. Serenay Sarıkaya, “Alice, başıma gelebilecek en güzel şey. Hem çocukluğumdan beri böyle bir işin içinde olmayı çok istiyordum, hem de sizler gibi mesleğinde başarılı yerlerde olan insanlarla bunu yapabiliyor olmak beni çok şanslı hissettiriyor” dedi.

Birbirinden farklı olan iki şarkıyı birleştirerek söylemeye çalıştı Sarıkaya'dan böyle bir performans beklemeyen İbrahim Selim'in şaşkınlığı ise gözlerden kaçmadı.

"BUYRUN BEYLER AŞIK OLUN"

Sarıkaya'nın şarkı söylediği anları Twitter hesabından yayınlayan manken Gizem Barlak, paylaşımına, "İbrahim Selim izlemeye gittik, şansımıza sürpriz konuk Serenay Sarıkaya çıktı. Buyrun beyler aşık olun" notunu düştü.