Serenay Sarıkaya: "O gece aramızda kalacak"

İTÜ Medya, Sanat ve Spor Ödülleri önceki akşam İTÜ’nün Maçka Kampüsü’nde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Geceye katılan Serenay Sarıkaya, basın mensuplarının ilgi odağı oldu.MİNİ ŞIKLIĞI Mini eteği ve gömleğiyle sportif bir şıklık Sergileyen Serena

İTÜ Medya, Sanat ve Spor Ödülleri önceki akşam İTÜ’nün Maçka Kampüsü’nde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Geceye katılan Serenay Sarıkaya, basın mensuplarının ilgi odağı oldu. MİNİ ŞIKLIĞI



Mini eteği ve gömleğiyle sportif bir şıklık Sergileyen Serenay Sarıkaya, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sevgilisi Kerem Bürsin’le 14 Şubat’ı nasıl geçirdiği sorulan Sarıkaya, “Aramızda kalacağına söz verdiğimiz çok güzel bir gece geçirdik. Ama ayrıntı paylaşmayayım sizinle” diyerek merak uyandırdı.