Serenay Sarıkaya İlham Kaynağını Söyledi!

"Fi" dizisinin Duru'su Serenay Sarıkaya, stilinin ilham kaynağını açıkladı

"Fi" dizisinin yıldızı Serenay Sarıkaya, stil konusunda Bella Hadid'i takip ettiğini söyledi.2Oyuncu, katıldığı bir davette "Stiliniz konusunda ilham kaynağınız kim?" sorusuna 3"Son dönemde Bella Hadid'i takip ediyorum" dedi.