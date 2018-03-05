"Fi" dizisinin yıldızı Serenay Sarıkaya, stil konusunda Bella Hadid'i takip ettiğini söyledi.2Oyuncu, katıldığı bir davette "Stiliniz konusunda ilham kaynağınız kim?" sorusuna 3"Son dönemde Bella Hadid'i takip ediyorum" dedi.
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Serenay Sarıkaya İlham Kaynağını Söyledi!
"Fi" dizisinin Duru'su Serenay Sarıkaya, stilinin ilham kaynağını açıkladı
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