Serenay Sarıkaya düşük mü yaptı?

Adını değiştirip hastaneye yatan Serenay Sarıkaya'nın göğüs estetiği yaptırdığı haberi basına yansımıştı.

UçanKuş TV'de ekrana gelen "Hayatın İçinden" programında Erol Köse, "Hastanede kulaktan kulağa dolaşan iddialar oluyor. Birinden çıkan bir iddia diğerine ulaşıyor öyle öyle yayılıyor. Göğüs estetikleri cins cins; toparlama, silikon, kist... Bir iddiaya göre de bel bölgesinden yağ aldırdığı iddia ediliyor. Yanlarda kum saati görüntüsünü elde etmek istemiş... Kalça protezi yaptırdığı iddia ediliyor. Düşük yaptığı da iddia ediliyor. Elbette bunların hepsi iddia..." ifadelerinde bulundu.