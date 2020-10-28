  • BIST 1.127
  • Altın 501,564
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında flaş açıklamalar

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ı görmek bile istemiyor!

»
Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ı görmek bile istemiyor!
Önceki gün Cem Yılmaz'a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgilisi Serenay Sarıkaya sorulmuş; ünlü komedyen "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabını vermişti.

Uçankuş TV'de ekrana gelen "Hayatın İçinden" programında Esra Aydoğdu sürpriz ayrılığa ilişkin kulağına gelen iddiaları canlı yayında dile getirerek, "Duyduğuma göre Cem Yılmaz yıllar önce; şimdilerde mesleği bırakan gazeteci hanımlardan biriyle gönül ilişkisi yaşamış. Cem Bey evine gelen hanımefendilere kendisi hizmet ediyormuş.

Cem Yılmaz kırmızı güller göndererek gönül almaya çalışsa da Serenay Sarıkaya 'Beni bir daha arama' diyerek Cem Yılmaz ile asla görüşmek istemediğini açıkça ortaya koymuş. Serenay'ın çevresinden hiç kimse bu ilişkiyi desteklememiş. Herkes 'Bu gittiğin yol yol değil' diyerek Serenay'ı uyarmış." ifadelerinde bulundu.

Programda Cem Yılmaz'ın dünkü gösteriye agresif çıktığı ve her zaman ki performansından eser olmadığı duyumu da paylaşıldı.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • BEYRUT' TA TÜRK RÜZGARI19 Ekim 2020 Pazartesi 15:28
  • Ali Babacan erken seçim tarihini öne çekti15 Ekim 2020 Perşembe 17:07
  • Beyazıt Öztürk'ten flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması15 Ekim 2020 Perşembe 16:55
  • Hazar Ergüçlü ihanete mi uğradı?15 Ekim 2020 Perşembe 16:51
  • Yavuz Bingöl'ü kedere boğan acı haber14 Ekim 2020 Çarşamba 10:19
  • Can Yaman'dan İtalyan programında Demet Özdemir açıklaması14 Ekim 2020 Çarşamba 10:13
  • "Çukur"da ölenler "Alev Alev" dizisinde dirildi!14 Ekim 2020 Çarşamba 10:10
  • Annesinin yerini alıyor: Hayat seni hep korusun canım14 Ekim 2020 Çarşamba 10:03
  • Naz Mila Kalça Operasyonu Yaptırdığı Anları Sansürsüz Paylaştı!13 Ekim 2020 Salı 17:21
  • Claudia Romani’ye Bikini Dar Geldi! Plajdakiler Hayran Kaldı!13 Ekim 2020 Salı 17:18
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim