Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ı görmek bile istemiyor!

Önceki gün Cem Yılmaz'a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgilisi Serenay Sarıkaya sorulmuş; ünlü komedyen "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabını vermişti.

Uçankuş TV'de ekrana gelen "Hayatın İçinden" programında Esra Aydoğdu sürpriz ayrılığa ilişkin kulağına gelen iddiaları canlı yayında dile getirerek, "Duyduğuma göre Cem Yılmaz yıllar önce; şimdilerde mesleği bırakan gazeteci hanımlardan biriyle gönül ilişkisi yaşamış. Cem Bey evine gelen hanımefendilere kendisi hizmet ediyormuş.

Cem Yılmaz kırmızı güller göndererek gönül almaya çalışsa da Serenay Sarıkaya 'Beni bir daha arama' diyerek Cem Yılmaz ile asla görüşmek istemediğini açıkça ortaya koymuş. Serenay'ın çevresinden hiç kimse bu ilişkiyi desteklememiş. Herkes 'Bu gittiğin yol yol değil' diyerek Serenay'ı uyarmış." ifadelerinde bulundu.

Programda Cem Yılmaz'ın dünkü gösteriye agresif çıktığı ve her zaman ki performansından eser olmadığı duyumu da paylaşıldı.