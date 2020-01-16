Serenay Dekolte Giymeyi Seviyor.

Ünlü oyuncunun bacak dekoltesi fotoğraflarına İnstagramda büyük ilgi yağdı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Serenay Sarıkaya bu kez derin bacak dekolteli bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun "Mars'tan geliyorum" notuyla yaptığı paylaşımına 434 binin üzerinde beğeni geldi. İddialı pozlarıyla takipçilerinden tam not alan Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına övgü dolu yorumlar da geldi.

İŞTE YORUMLAR;

Güzelliğin bizi bizden alıyor Serenay hanım...

Zaten böyle bir kadının dünyadan olması saçmaydı...

Çok güzelsin bayılıyorum sana nazar değmesin...

Neden bu kadar güzelsin seni çok seviyorum...

Yaa sen ne yapıyosun bu nasıl siyahla bir bütünlük bayılıyorum be...