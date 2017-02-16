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Serenay bu sefer kafayı kime taktı?

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Serenay bu sefer kafayı kime taktı?
Serenay Sarıkaya, şimdi kafayı oyuncu Barış Arduç'a taktı. "Keşke onunla aynı filmde oynasam" dedi.

Oynadığı dizilerde hep rol arkadaşları ile aşk dedikodularına adıkarışan Serenay Sarıkaya, şimdi de Barış Arduç'u çok beğendiğini onunla aynı dizide oynamak istediğini söyledi. Bir dönem, Çağatay Ulusoy ile başrolde birlikte oynayıp daha sonra ikili hakkında aşk dedikoları çıktı. Daha sonra Kerem Bursin ile aynı dizi de oynadı ve halen birlikte olmasına rağmen kafayı bu sefer Barış Arduç'a taktı. Bakalım görelim...

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