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Serenay Aktaş: Taciz edeni rezil ederim

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Serenay Aktaş: Taciz edeni rezil ederim
Ünlü oyuncu Serenay Aktaş, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Aktaş, doğum gününde giydiği dekolte kıyafeti ve dansının hatırlatılması üzerine çarpıcı açıklamalar yaptı.

Oyuncu Serenay Aktaş, Nişantaşı’ndaki bir market çıkışı ilginç şeffaf botlarıyla objektiflere yansıdı.

Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, tansiyonu düştüğü için marketten muz ve meyve suyu alan Serenay Aktaş, “Koşturmaktan yemek yiyemedik, bir de hastaydım, tansiyonum düştü” dedi.

Genç oyuncu, doğum gününde giydiği dekolte kıyafeti ve dansının hatırlatılması üzerine çarpıcı açıklamalar yaptı.

Serenay Aktaş, "2014'te yaptığım çekimler var, dekolteli. Hatta ben pozlarımı sevmiyorum, günlük hayatta rahat olmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki güzel, "Dikkat çekmek için dekolteye gerek yok, yakışırsa giyerim. Yazın daha çok dekolte tercih ediyorum” şeklinde konuştu.

Serenay Aktaş, son dönemde bazı dizilerin ekrandan kalkmasıyla ilgili, “Kötü döneme denk geldim sanırım” yorumunda bulundu.

"TACİZ OLURSA DÖVMESEM DE REZİL EDERİM"

Ünlü oyuncu, setlerde yaşanan taciz olaylarıyla hakkındaki soruya, “Benim başıma gelmedi, karşılaşmadım da. Hiç bilmiyorum ama yaşamayacağım anlamına gelmiyor. 

Kadınlar bu konuda sıkıntılı. Ben bu konuda sertim. Kolay kolay göz göre göre bana cesaret edeceklerini sanmıyorum. Sert tepki gösteririm dövmesem de rezil ederim. Patlatmam ama söyleyeceklerimle dövebilirim" cevabını verdi

Serenay Aktaş, "Kendi rızasıyla bunu yapan bir sürü kadın var, gidin onlara yapın, kendi işinde gücünde kadınlara bulaşmayın" açıklamasıyla dikkati çekti.

 

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