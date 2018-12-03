Serenay Aktaş kimleri hedef aldı?

Serenay Aktaş, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı.

Serenay Aktaş, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı. Oyunculuğunun yanı sıra futbolcu kimliği ile de bilinen Serenay Aktaş, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı.

At resmi kullandığı paylaşımında Aktaş, "Senin problemin kendinle dostum, kendini sevmiyorsun bir kere. Ciddi özgüven eksikliğinin getirmiş olduğu ego kokusu bu yüzden. Başkasından aldıklarınla ruhuna masturbasyon yapmayı kes. Dengede yürüdüğünü zannederken, bu kadar düşmen ondan. Alındın mı? Sanmam. Ayıl" gibi sert ifadeler kullandı.

Güzel oyuncunun bu sözleri kim ya da kimler için kullandığı takipçileri arasında da merak konusu oldu.