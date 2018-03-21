Seren Serengil ve Yaşar İpek'in ilişki sözleşmesi!Seren Serengil ile Yaşar İpek barıştı. İkilinin bir daha aynı şeyleri yaşamamak adına sözleşme imzaladığı öğrenildi.Magazin - 20.03.2018 19:13Seren Serengil ile Yaşar İpek kısa bir ayrılığın ardından barıştı. Seren Serengil ve Yaşar İpek'in bir daha aynı olayları yaşamamak adına "İlişki sözleşmesi" imzaladığı öğrenildi. Çiftin imzaladığı sözleşmeya gecce.com ulaştı.
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Seren ve Yaşar İpek'ten Sözleşme
Seren Serengil ile Yaşar İpek barıştı. İkilinin bir daha aynı şeyleri yaşamamak adına sözleşme imzaladığı öğrenildi.
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