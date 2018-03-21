Seren ve Yaşar İpek'ten Sözleşme

Seren Serengil ile Yaşar İpek barıştı. İkilinin bir daha aynı şeyleri yaşamamak adına sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Seren Serengil ve Yaşar İpek'in ilişki sözleşmesi!Seren Serengil ile Yaşar İpek barıştı. İkilinin bir daha aynı şeyleri yaşamamak adına sözleşme imzaladığı öğrenildi.Magazin - 20.03.2018 19:13Seren Serengil ile Yaşar İpek kısa bir ayrılığın ardından barıştı. Seren Serengil ve Yaşar İpek'in bir daha aynı olayları yaşamamak adına "İlişki sözleşmesi" imzaladığı öğrenildi. Çiftin imzaladığı sözleşmeya gecce.com ulaştı.