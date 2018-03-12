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Seren ve Yaşar Ayrıldı!

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Seren ve Yaşar Ayrıldı!
Yakında evlenecekleri konuşulan Seren Serengil ile bir süredir birlikte olduğu sevgilisi şarkıcı Yaşar İpek ayrıldı.

 Yaşar İpek, "Sevgili arkadaşlar Seren Hanım ile ilişkimizi bitirmeye karar verdik... allah herkese kalp rahatlığı nasip etsin." mesajını yayınladı.

Seren Serengil'in Gülben Ergen aleyhine konuşması mahkeme kararı ile yasaklanmıştı. Yasağa uymayan Seren'e, Gülben'in şikayeti üzerine zorlama hapis kararı çıkmıştı. Geçtiğimiz cuma günü cezaevine giren Seren Serengil, 3 günlük hapis cezasının ardından tahliye olmuştu. Yaşar İpek ise sevgilisini bu süre zarfında bir an olsun yalnız bırakmamıştı.

 

Yakında evlenecekleri konuşulan Seren Serengil ile Yaşar İpek birlikteliğinden kötü haber geldi.

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Seren Serengil ile bir süredir birlikte olduğu sevgilisi şarkıcı Yaşar İpek ayrıldı. Ayrılık kararını Yaşar İpek sosyal medya hesabında duyurdu.

Şarkıcı, Instagram sayfasında "Sevgili arkadaşlar Seren Hanım ile ilişkimizi bitirmeye karar verdik... allah herkese kalp rahatlığı nasip etsin." mesajını yayınladı.

Aynı saatlerde Seren Serengil de manidar bir paylaşıma imza attı "Kavuşamayanlara ağlıyoruz bu gece..."

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