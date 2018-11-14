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Seren Serengil'den borç iddialarına yanıt!

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Seren Serengil'den borç iddialarına yanıt!
Sunucu Seren Serengil, balayında çıktıkları mavi turun parasının tamamını ödemediği yönündeki çıkan haberleri yalanladı ve haberi çıkaran gazeteye ateş püskürdü.

Mayıs ayında dünyaevine giren Seren Serengil ve Yaşar İpek, balayı olarak Ege kıyılarını tercih etmişti. Mavi tura açılan çiftin 20 bin TL tutan tur ücretinin 13 bin TL'sini ödediği, kalan 7 bin TL'yi 4 aydır vermediği iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Seren Serengil, iddiaları yalanladı ve haberi çıkaran gazeteye ateş püskürerek dava açacağını dile getirdi.

Seren Serengil'in tam açıklaması ise şöyle: "Benimle uğraşan zavallı bir grup var ya devamlı hakkımızda böyle komik haberler yaptırıyorlar. Şimdi de tekneyle tatile gitmişiz oradan 7 milyar kalmış onu Yaşar ödeyeceğim deyip ödemiyormuş. Gittiğim yer belli, gittiğim tarih belli, kaldığım tekne şirketinin açıklaması da bu. Keşke herkes bizim kadar para harcamayı para ödemeyi bilse.Bugün tamamen iftira olan tekne tatili paralarını eksik ödediler haberine 100 milyarlık dava açıyoruz. Siz bizim tatillerde harcadığımız paralarla 1+1 stüdyo daire alırdınız. Bu tür tekne kiralama şirketleri paralarını almadan, sözleşme yapmadan sana tekne vermezler öğrenin biraz." 

 

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