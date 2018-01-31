Seren Serengil'den aşk itirafı!

Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde adı Yaşar İpek ile aşk dedikodularına karışmış, ikili sadece arkadaş olduklarını belirtmişti.

Seren Serengil, 3 zorlama hapsi istemiyle zor günler geçiriyorken, Yaşar İpek bir an olsun yalnız bırakmadı. İkilinin adı aşk dedikodularına karışmış olmasına rağmen her iki tarafta aşk iddialarını yalanlamıştı. Seren Serengil kiminle yakalandı? Seren Serengil, cezaevine girmeden önce Yaşar İpek'e olan duygularını Instagram hesabından duyurdu. Seren Serengil, sosyal medya hesabından adının aşk dedikodularına karıştığı Yaşar İpek'e “Kötü günde ne kadar iyi geldin, hoş geldin" deyip duygularını itiraf etti.

Yaşar İpek ile Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Seren Serengil fotoğrafın altına şu notu düştü: "Herkese teşekkür ettim seni unuttum. Erkek olmakla adam olmak o kadar farklı ki bana göre yeri ve zamanı mı dersen tam zamanı. Unutmuşum kaç yıldır sahiplenilmeyi kadın olduğumu hatırlamayı, dayayacağım bir omuz arkamda duracak bir dağ! Benim için savaşacak benimle üzülecek bana laf söyletmeyecek adam gibi adama rastlamayalı ne kadar uzun zaman olmuş. Bugün seni benim hakkımda birilerinin televizyonda atıp tutarken nasıl delirdiğini gördüm. Kaç gündür içeri girmeyeyim diye kaç avukata gidip eşinle dostunla konuşup benim için bir şeyler yapmak için parçalandığını gördüm. Sana ne bir kahve yapmışlığım var, ne vermiş olduğum bir emek. Kötü günümde nasıl iyi geldin başım da biri var hissini hissettirmek, ne kadar güven verici kuvvetli hissettiren bir şeymiş hatırlattın. Kötü günde ne kadar iyi geldin, hoş geldin"