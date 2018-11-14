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Seren Serengil ve Yaşar İpek yazı borçlu kapattı

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Seren Serengil ve Yaşar İpek yazı borçlu kapattı
Balayını mavi tur yaparak geçiren Seren Serengil ile Yaşar İpek çifti, denize değil borca açıldı! Çiftin, 20 bin TL tutan tur ücretinin 7 bin TL'sini ödemediği iddia edildi.

Balayını mavi tur yaparak geçiren Seren Serengil ile Yaşar İpek çifti, denize değil borca açıldı! Çiftin, 20 bin TL tutan tur ücretinin 7 bin TL'sini ödemediği iddia edildi.

Seren Serengil ile Yaşar İpek çifti, yazı borçla kapattı! Akşam'da yer alan habere göre; Mayıs ayında nikâh masasına oturan ünlü çift, balayı olarak Ege kıyılarını seçti.

Ünlü çift, yaklaşık iki ay boyunca mavi tura çıkarak denizin keyfini sürdü. Ancak Yaşar çifti için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

O dönemde mutluluklarını sosyal medya hesabından yayımlayarak dosta düşmana nispet yapan ünlü çiftin mavi tur kaptanı, ikilinin kendisine borçları olduğunu sektörde konuşmaya başladı.

20 bin TL tutan tur ücretinin 13 bin TL’sini ödeyen Yaşar çiftinin, kalan 7 bin TL’yi yaklaşık 4 aydır vermediği ortaya çıktı.

Kaptanın birçok kez alacağıyla ilgili konuştuğu İpek’in sürekli ödeyeceğini belirtip henüz para göndermediği iddia edildi.

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