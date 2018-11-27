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Seren Serengil ve Deniz Akkaya küfürbaz takipçileri affetmedi

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Seren Serengil ve Deniz Akkaya küfürbaz takipçileri affetmedi
Seren Serengil ve Deniz Akkaya, sosyal medya üzerinden kendilerine hakaret eden takipçilerini affetmedi. Savcılık, iki ünlü ismin resmi hesapları ve fan sayfalarına sürekli olarak hakaret içerikli sözler yazan kişiler için soruşturma başlattı.

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, sunucu Seren Serengil ve ünlü manken Deniz Akkaya, Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafların altına hakaret içerikli yorum yapan takipçileri hakkında suç duyurusunda bulundu. İki ünlü, savcılığa verilen şikayet dilekçelerinde; hakaretler yüzünden onur, şeref ve saygınlıklarının etkilendiğini belirtti.

CEZALANDIRMA TALEBİ

Serengil'in savcılığa verdiği dilekçede ise, bir sosyal medya kullanıcısının sistematik olarak Serengil'in her fotoğrafının altına hakaret içerikli sözler yazdığı ifade edildi. Ünlü sunucu adına fanlarının açtığı hesaplara da aynı şekilde yorum yapan şüphelinin, savcılık tarafından tespit edilerek cezalandırılması talep edildi.

"AĞIR HAKARETE UĞRADIM"

Deniz Akkaya, avukatı Melih Erkul aracılığıyla verdiği dilekçesinde; Abdulrahman T. isimli şahsın hakaretlerine ve iftirasına maruz kaldığını söyledi. Akkaya'nın binlerce takipçisinin önünde şüpheli Abdulrahman T. tarafından sinkaflı cümleler ve tehditkar sözlerle hakarete uğradığı ifade edilen dilekçede, şüpheli hakkında soruşturma başlatılması talep edildi.

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