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Seren Serengil tek tek ifşa etti!

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Seren Serengil tek tek ifşa etti!
Seren Serengil, sosyal medyada kendisi hakkında kötü yorumlarda bulunan kişileri mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabı Instagram'da sık sık paylaşımlarda bulunan Seren Serengil, kendisi hakkında kötü yorumlarda bulunan kişileri affetmedi ve isimlerini tek tek ifşa etti.

Serengil, son yaptığı paylaşımda, "Sırf yorum yapmak için hesap açıp hakaret eden, iftira atan Instagram kullanıcıları, siz kendinizi sakladığınızı düşünün, hepiniz teslim edildiniz bile... Hepinizin tespitinde çıkan kapı aynı kapı. Yani aynı kişiler. Savcılık ve emniyette bakalım örgüt kurmak sureti ile internet üzerinden suç işlemek ile ilgili savunmanız ne olacak." notuyla ortaya çıkardığı kişileri savcılığa verdiğini açıkladı.

 

 

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