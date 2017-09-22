SEREN SERENGİL STAR’DA DUVARLARI YIKTI VE GÜLBEN YASAĞINI KALDIRDI

Ve Star TV de bu sabah itibari ile Gülben Ergen skandalını baştan sona konuşurken ünlü şarkıcıyı yerden yere vurdular. Hatta Yeşim Salkım dahil canlı yayına bağlandı.

Star TV, UçanKuş TV’nin Pazartesi günü patlattığı ve Türkiye’de olay olan Gülben Ergen skandalından hafta başından beri uzak duruyordu.

Ancak bu sabah itibari ile Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil de duvarları yıktılar yasakları kaldırdılar ve konuşmaya başladılar.

Özellikle Yeşim Salkım çok sert ifadeler kullanırken Cengiz Semercioğlu da demediğini bırakmadı.

Ve UçanKuş TV’de çıkan haberlerin içeriği baştan sona ekrana getirildi.

Bu arada Yeşim Salkım, Cengiz Semercioğlu’nun “Bu kanalın bir zamanlar kraliçesi sendin hiç mi birilerine torpil yapmadın?” sorusuna; “Evet yaptım. Cenk Eren, Hilal Cebeci ve Yonca Evcimik rica ettiler, sadece onlara ödül aldırdım. Kanaldan engellediğim tek isim Gülben Ergen.” dedi.

Yeşim Salkım: “Hakan Uzan seni öldürürüm üzerine helikopter pisti yaptırırm dedi."

Salkım: "Gülben Ergen, bu dünya ikimize fazla kızım, büyük hesaplaşma başladı. Ölene kadar senin peşini bırakmayacağım. Senin ben neleri dökeceğim ortaya!” dedi.