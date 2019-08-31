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SON DAKİKAAVCILAR'DA YANGIN!

SEREN SERENGİL, HASTANELİK OLDU!

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SEREN SERENGİL, HASTANELİK OLDU!
Yaşar İpek, boşanma aşamasına geldiği Seren Serengil'le ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İpek, Serengil'in Mitokondri yöntemiyle hamile kaldığını söyledi. İpek'in açıklamalarından sonra Serengil ise hastanelik oldu.

SonDakika.com'un haberine göre; Şarkıcı Yaşar İpek'le Seren Serengil arasındaki ipler giderek geriliyor. İpek, uzun uğraşlar sonucu hamile kalan ardından arası bozulan Seren Serengil hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.
"BENİM SOYUMA BAŞKA BİR SOY KARIŞACAK"
Seren Serengil ile boşanma kararı alan Yaşar İpek, ilişkilerini bu noktaya getiren olayları"Magazin Burada" Genel Müdürü Ali Çınar'a anlattı ilk kez anlattı. "Aşkın kazanması için çocuk yapmaya karar verdik" diyen İpek, Serengil'in 'Mitokondri nakli' yaptırdığını öğrendiğini anlattı. Bu gerçeği öğrenince beyninden vurulmuşa döndüğünü söyleyen İpek, "O lafı duyunca buz kesildim. Benim soyuma başka bir soy karışacak" ifadelerini kullandı.
KRİTİK SAATLER
Bu iddiaları jet hızıyla yalanlayan Seren Serengil ise olaydan kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Düşük tehlikesi devam eden Serengil için kritik saatler devam ediyor.

 

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