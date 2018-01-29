Seren Serengil Hapse Giriyor!

Gülben Ergen'in mahkemeden aldırdığı tedbir kararını bozması üzerine Seren Serengil hakkında 3 gün zorlama hapis kararı verildi. Serengil, bugün Bakırköy kapalı kadın cezaevine teslim olacak.

Gülben Ergen üç ay önce "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırdı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in katıldıkları bir davette Ergen'e omuz atmasından sonra mahkeme Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi.

CEZAEVİNE GİRECEĞİ TARİH DUYURULDU!

Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada perşembe günü teslim olacağını duyuran Seren Serengil, Instagram hesabının yönetimini ise kısa bir süreliğine sosyal medya sorumlusuna bıraktı. Hesaptan yapılan son paylaşımlardan birinde Seren Serengil’in cezaevine gireceği tarih şu sözlerle duyuruldu:

“Duymayan kalmasın yarın saat 11.00 de Star TV'de doğruları konuşmaya devam edecek..Sero'muz yarın yayında partneri Cengiz Semercioğlu ve sizlerle vedalaştıktan sonra Bakırköy kapalı kadın cezaevine teslim olacak yanında olan tüm sevenlerine dostlarına teşekkür ederiz”