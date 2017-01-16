Seren Serengil, eski kocasının neden vurulduğunu açıkladı

Seren Serengil, Duymayan Kalmasın adlı programda geride bıraktığımız cuma akşamı silahlı saldırıya uğrayan eski kocası Musa Aytun'un vurulma nedenini açıkladı.

Sevgilisiyle birlikte gittiği Ulus 29 adlı mekânda silahlı saldırıya uğrayan Musa Aytun’la ilgili ilk açıklama dört yıl evli kaldığı eski eşi Seren Serengil’den geldi. Duymayan Kalmasın adlı programında eski eşini hastanede ziyarete gittiğini söyleyen Serengil, yaşananlar hakkında şunları söyledi.

“MUSA ÖYLE BİRİ DEĞİL”

“O gece mekânda dört beş el ateş edilmiş neyse ki kurşunlar girip çıkmış ve girdiği ameliyat da iyi sonuçlanmış. Musa’yı hastanede ziyaret ettim ve onunla yaşananları konuşma fırsatı buldum. Yaşananların sebebi, Musa’nın birlikte olduğu kız arkadaşının eski sevgilisinin bir adam tutarak Musa’yı vurdurmak istemesi. Ben Musa’yı çok iyi tanırım. O bitmeyen bir ilişki üzerine yeni bir aşka başlamaz, ailesi de iyi insanlardır. Dolayısıyla burada ne Musa, ne de kız arkadaşına suçlu diyebiliriz. Görünen o ki bu ayrılığı kafasında sonlandıramamış bir erkeğin yaptığı ya da daha doğrusu azmettirdiği bir eylem.”

REINA SALDIRISI AKILLARDAN SİLİNMEDEN

Türkiye henüz Reina saldırısının şokunu atlatamadan İstanbul’un en bilindik mekânlarından biri olan Ulus 29’a bir şahsın silahla girmesi büyük güvenlik ihmali olarak dikkat çekti. Silahlı şahsın kulübün içeride ateş açması hedef aldığı Musa Aytun’la birlikte diğer insanların da hayati tehlike atlatmasına neden oldu.