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SEREN SERENGİL BOŞANIYOR!

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SEREN SERENGİL BOŞANIYOR!
Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil sosyal medya hesabından paylaştı, kocası Yaşar İpek'ten boşanmak için mahkemeye başvurduğunu ilk kez açıkladı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Daha önce birkaç defa bebeğini düşüren ve hamilelik dönemlerinde yaşadığı bu acı kayıplardan sonra uzun bir süre bebek defterini kapatan Seren Serengil, hayalindeki bebeğe Yaşar İpek ile olan evliliğinden kavuşmak üzere geçtiğimiz aylarda tedaviye başlamıştı. Bir yandan tedavi sürecini takipçileriyle paylaşan Serengil, bir yandan da evliliğindeki sorunları çözmeye çalışıyordu ancak şarkıcı ve sunucu Seren Serengil bunda başarılı olamadı ve sosyal medya hesabından paylaştığı uzun bir metinle kocası Yaşar İpek’ten boşanmak üzere Kurban Bayramı öncesinde dava açtığını açıkladı.
"Çok zor bunları yazmak… Hiç konuşmadım hiç yazmadım kendi sesimi bile duymak istemedim bu süreçte birkaç dosta yaşadıklarımı anlatmanın dışında. Benim bugüne kadar eşimle kendimizle ilgili bir kavgam olmamıştır. İki birbirini seven, birbiriyle vakit geçirmekten hoşlanan birbirine yeten iki insandık. Anne ve kızkardeşin benimle probleminin ve uğraşma nedeninin herkes Yaşar’la ilgili olduğunu düşünse de konu maalesef beni istememe durumu değildi, çünkü ben Yaşar’la beraber olmadan bir yıl önceden ‘Gazete Magazin’ denilen sosyal medya sayfasında bana ve aileme hakaret ediliyordu ve hergün yapılıyordu mahkemeye verdim emniyet mesnuplarıyla mekandan kardeşini aldırmalara kadar giden bir hikayemiz var “valla ben değilim annemin ölüsünü öpeyim” diye yemin edince şikayetimden vazgeçmiştim bana o sayfanın Gülben Ergen’in fanlarının olduğunu söylemişti sonra bir öğrendim ki Gülben Ergen’in yanında çalışmış ve 15 yıldan beri anne kız bu kişinin yanındaymış düşmanlık ordan bana!
Sonra Yaşar benim hayatıma girdi. Ben hapise atıldım bu kadın yüzünden insan ne menfaati olursa olsun ne samimiyeti olursa olsun üvey de olsa ağbinin karısı olmuşum bu kadınla olan görüşmesini kesmesi gerekirdi yanak yanağa fotolar koyuyorlar altına da Yaşar’ın annesi IAllah sizi şeytanlardan korusun yazıyor o şeytan da benim! Bu süreç devam etti iki yıl fake hesaplardan hepinizin de farkında olduğunuz gibi aileme bana iftiralar hakaretler devam etti benim kocam hakkını yiyemem hep yanımda durdu o da ben söylediğim için değil kendi gördüğü için ne düğünüme ne nişanıma gelemediler uzun bir süre Yaşar konuşmadı ama sonra annesidir yine barıştı işte ondan sonra ne olduysa oldu daha önce de çocuk sürecimizde yine kavga edip annesi yüzünden gitmişti ve tedavi sürecimi yarıda bırakmıştım hatırlarsanız… Şimdi de çocuk sahibi olmaya çalışıorum yine aynı çabalar gösteriliyor. Ben bugün tedbir kararı aldırdım. Çünkü Yaşar, Yaşar değil saçımı okşamaya kıyamayan adam o değil çocuğumu sağlıkla dünyaya getirmeye çalışmak zorundayım kendisine bayram öncesi boşanma davası açtım bunu da ilk defa açıklıyorum hakkımızda hayırlısı olsun." dedi.

 

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