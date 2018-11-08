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Seren Serengil ateş püskürdü.

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Seren Serengil ateş püskürdü.
Seren Serengil, Gülben Ergen'e ve Ergen'i yayına konuk olarak alan 2. Sayfa sunucularına ateş püskürdü.

Kanal D’de yayınlanan ‘2. Sayfa’ programına konuk olan Gülben Ergen, hakkında merak edilenleri yanıtladı. Son yıllarda hakkında kötü konuşanlara karşı hukuk yoluna başvuran Ergen, yaşadığı süreci anlattı. Programda samimi açıklamalar yapan sanatçı, davalı olduğu kişiler hakkında da üstü kapalı göndermelerde bulundu. Ergen, “Hakkımda konuşanlar, mahkeme kararına rağmen hakaretlerini sürdürdüler, sonucunda ceza aldılar” açıklaması üzerine gözler Seren Serengil'e çevrildi. Programın ardından Seren Serengil sosyal medya sayfasından 2. Sayfa sunucularını ve Gülben Ergen'i topa tuttu. İşte Serengil'i o paylaşımları:

 

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