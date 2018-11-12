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Seren Serengil aşka geldi!

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Seren Serengil aşka geldi!
Geçtiğimiz mayıs ayında aldığı sürpriz bir kararla şarkıcı Yaşar İpek ile dünyaevine Seren Serengil eşiyle rol aldığı klipteki öpüşme sahnesinin fotoğrafını paylaştı.

Yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren sunucu Seren Serengil, son olarak eşi Yaşar İpek'le çektirdiği öpüşme fotoğrafını paylaştı.

ÖPÜŞTÜĞÜ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

2018'in başında bu yana yaptığı nişan ve düğünlerle gündem olan Seren Serengil, son paylaşımıyla olay oldu. Evlendikten sonra eşi Yaşar İpek'le sık sık paylaşım yapan Serengil, eşiyle rol aldığı klipten bir kareyi paylaştı.

Sunucu, eşiyle birlikte çektiği klipten öpüşürken çekilen fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

"SONSUZA KADAR BU ÖPÜCÜĞÜ ALABİLİR MİYİM"

Seren Serengil, yaptığı samimi paylaşımı yorumlara kapattı. Serengil'in "Sonsuza kadar bu öpücüğü alabilir miyim?" notuyla paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni aldı.

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