Seren Seda'yı da Sildi

Seren Serengil, Seda Sayan'ı sildi!Seren Serengil, annesini telefonla yayına bağlayan Seda Sayan'ı hayatından çıkardığını açıkladı.

Magazin - 30.01.2018 11:55Seren Serengil dün sunucusu olduğu Duymayan Kalmasın programında cezaevine gireceğini açıklamış fakat hakim kararı imzalamayınca infazı ertelenmişti. Seda Sayan'ın dün yaptığı programda da konu masaya yatırılmış hatta Seren Serengil de telefonla programa bağlanmıştı. Seren Serengil cezaevine neden giremedi? Seda Sayan programın ilerleyen bölümlerinde de Seren Serengil'in annesi Nevin hanımı da programa bağladı. Telefon görüşmesinin ardından Nevin hanımın tansiyonunun yükseldiği ve fenalaştığı ortaya çıktı. Bu durumun üzerine Seren Serengil yaptığı açıklamada Seda Sayan'ı hayatından çıkardığını söyledi.

İşte Seren Serengil'in o sözleri: "Benim için Seda Sayan hayat boyu bitmiştir. Annem tansiyon hastası onu yayına bağladı. Annem ben içeri giriyorum diye zaten üzgündü. Ne söylediği de belli değil o yüzden. Telefonla konuştuktan sonra da fenalık geçirdi. Bu saatten sonra da Seda Sayan'ı hiç affetmeyeceğim."