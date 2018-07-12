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Seren Hamile!

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Seren Hamile!
Mayıs ayında çıktıkları Fransa tatilinde sürpriz şekilde nikah masasına oturan Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti bebek bekliyor.

Mayıs ayında çıktıkları Fransa tatilinde sürpriz şekilde nikah masasına oturan Seren Serengil ve Yaşar İpek çiftinin bebek beklediği iddia edilmişti. Yaşar İpek'in yakın arkadaşlarına "Teyze oluyorsun" yorumu Serengil'in hamile olduğu iddialarını doğruladı.

4 gündür hastaneye gidip gelen Seren Serengil, "Her tarafımdan kan alındı biliyorsunuz. Kan pıhtılaşması vardı ve düşüklerim hep bu yüzdendi genetik testten tutun bir sürü kan testi ne kolum ne ayağım ne boynum delik deşiğim. Aman ne ağladım iğne fobim var çünkü ama şu an keyfim yerinde aile dostlarımızla mutluluğumuzu paylaşıyoruz yakında.

Allah sizle de paylaşmayı nasip eder inşallah." Seren Serengil'in bu paylaşımı ise akıllara hamile kalmak için tedavi gördüğü iddialarını ortaya çıkardı. Bu olayın ardından Yaşar İpek'in yakın kız arkadaşlarına "Aşığım bu arkadaşına hadi teyze oluyorsun" yorumu bebek iddialarını doğruladı. Seren Serengil'in paylaşımında yumurtadan bebek çıkan emojisini koyması da dikkatlerden kaçmadı.

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