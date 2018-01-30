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Seren AKP, Gülben CHP gibi

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Seren AKP, Gülben CHP gibi
Seren Serengil’in, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Gülben Ergen’le ilgili konuşmaya devam ettiği için 3 gün hapis yatacak olması magazin gündemine bomba gibi düştü. Türkiye’de bir ilk olan bu olayı, Ahmet Hakan da bugün köşesine taşıdı.

"Seren Ak Parti, Gülben CHP gibi"

Seren AK Parti gibi Gülben CHP gibi Gülben Ergen’e hakaret ettiği gerekçesiyle... Üç güncük hapis yatacakmış Seren Serengil. Gülben Ergen’e hakaret etmiş, mahkeme cezasını vermiş, yargının kararıymış falan... Kimse ilgilenmez ki, kimse bakmaz ki bunlara! Sonuçta akılda kalan şu olur: Bir magazin ünlüsü, başka bir magazin ünlüsüne laf soktu diye hapse giriyor! Ve hükümler şöyle verilir: - Olur mu canım böyle şey! - Gıybetten hapis cezası mı verilir? Falan... Ve işin daha garibi: Seren Serengil, şu üç güncük hapis cezasından arayıp da bulamadığı her türlü malzemeyi, mağduriyeti, reytingi falan çıkarır. Gülben Ergen’in şu strateji bilmezliğine, Seren Serengil’in de ayağına gelen topu iyi değerlendirme yeteneğine falan bakıp... Şunu diyebilirim:

- Seren AK Parti gibi... 

- Gülben CHP gibi...

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