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Serel Yereli'den olay paylaşım

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Serel Yereli'den olay paylaşım
'Bodrum Masalı' dizisindeki rolü ile ünlenen ardından da oyunculuğu bırakarak şarkıcılığa adım adam Serel Yereli, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla olay yaratmaya devam ediyor.

Instagram'da 418 bin takipçisi olan Serel Yereli'nin paylaşımları beğeni topladı.
Serel Yereli, İtalya'da bir parkta soyunup fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca büyük olay olmuştu.Serel Yereli'den yine çok konuşulacak bir paylaşım geldiSerel Yereli'den yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi

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