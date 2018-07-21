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Serel Yereli'den cüretkar paylaşım!

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Serel Yereli'den cüretkar paylaşım!
Instagram'dan paylaştığı cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen Serel Yereli, çıplak pozuyla tartışma yarattı

Serel Yereli'nin yıldızı Bodrum Masalı dizisinde Alara karakteriyle parladı. Dizinin zengin ama mutsuz kızını başarıyla canlandıran Serel Yereli, dizi ekrana veda ettikten sonra bavulunu toplayıp yurt dışına gitti. 

SEREL YERELİ ALBÜM ÇIKARACAK
Şu sıralar oyunculuk işlerine ara veren ve yurt dışında albüm çıkarma hazırlığında olan Serel Yereli, işine yoğunlaşmış durumda.

Milano’da yaşayan ve Kerimcan Durmaz’ın da çok yakın arkadaşı olan Murat ile beraber zaman geçiren Serel Yereli, kaldığı evden paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı.

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Kapının arkasındaki çıplak siluetiyle görülen Serel Yereli, bu fotoğrafa dair şu satırları paylaştı: 

'ŞOV DEVAM ETMELİ'
“Perdenin arkasında, pandomimde… Şov devam etmeli! Kalbimin içinde makyaj kırılıyor, dökülüyor olabilir ama gülümsemem hala devam ediyor”

Serel Yereli'nin çıplak pozuna olumlu ve olumsuz binlerce yorum geldi. Serel Yereli daha önce de üstsüz pozuyla gündeme gelmişti.

 

 

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