Serel yereli den şok sözler... "yalan yok valla olmak isterdi"

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, takipçilerinin 2018 yılı ile ilgili sorularını yanıtladı.

Yereli takipçisinin, "Lezbiyen bir ilişki yaşar mısın?" sorusuna, "Yalan yok vallahi isterdim" cevabını verdi.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, takipçilerinin 2018 yılı ile ilgili sorularını yanıtladı. Yereli takipçisinin, "Lezbiyen bir ilişki yaşar mısın?" sorusuna, "Yalan yok vallahi isterdim" cevabını verdi.

Serel lezbiyenlik sorusuna, "Yalan yok vallaha isterdim olmak ama baya straightim(düz), erkekler dozunda iletişime geçildiğinde iyi yani sıkıntı yok farklıyız biz tabi baya ama onlarda insan sonuçta" cevabını verdi.

BAKİRELİK SORUSUNA CEVAP VERDİ

Takipçisinin bakirelik sorununa da cevap veren Serel Yereli, "Evet desem inanacak mısın sadece soruyorum" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA SANDAL İLE BULUŞUNCA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Londra'da oyuncu-şarkıcı Serel Yereli ile buluşan Mustafa Sandal çektirdiği fotoğrafa, "Londra'dan sevgilerle. Serel Yereli ile birlikte keyifli bir akşam yemeği sonrası. Çok güzel yerlere gidecek maşallah bu güzel yürek çok" notunu yazdı. Serel Yereli, Mustafa Sandal'ın paylaşımına "Yaa istersek dağlar, dağlar" mesajıyla cevap vermişti.