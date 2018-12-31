  • BIST 90.539
  • Altın 218,004
  • Dolar 5,2837
  • Euro 6,0462
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKACendere Deresi taştı

Serel yereli den şok sözler... "yalan yok valla olmak isterdi"

»
Serel yereli den şok sözler... "yalan yok valla olmak isterdi"
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, takipçilerinin 2018 yılı ile ilgili sorularını yanıtladı.

Yereli takipçisinin, "Lezbiyen bir ilişki yaşar mısın?" sorusuna, "Yalan yok vallahi isterdim" cevabını verdi.
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, takipçilerinin 2018 yılı ile ilgili sorularını yanıtladı. Yereli takipçisinin, "Lezbiyen bir ilişki yaşar mısın?" sorusuna, "Yalan yok vallahi isterdim" cevabını verdi.
Serel lezbiyenlik sorusuna, "Yalan yok vallaha isterdim olmak ama baya straightim(düz), erkekler dozunda iletişime geçildiğinde iyi yani sıkıntı yok farklıyız biz tabi baya ama onlarda insan sonuçta" cevabını verdi.
BAKİRELİK SORUSUNA CEVAP VERDİ

Takipçisinin bakirelik sorununa da cevap veren Serel Yereli, "Evet desem inanacak mısın sadece soruyorum" ifadelerini kullandı.
MUSTAFA SANDAL İLE BULUŞUNCA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Londra'da oyuncu-şarkıcı Serel Yereli ile buluşan Mustafa Sandal çektirdiği fotoğrafa, "Londra'dan sevgilerle. Serel Yereli ile birlikte keyifli bir akşam yemeği sonrası. Çok güzel yerlere gidecek maşallah bu güzel yürek çok" notunu yazdı. Serel Yereli, Mustafa Sandal'ın paylaşımına "Yaa istersek dağlar, dağlar" mesajıyla cevap vermişti.

serel-yereliden-bakirelik-ve-lezbiyenlik-itirafi-31122018a1jpg.jpgserel-yereliden-bakirelik-ve-lezbiyenlik-itirafi-31122018a2jpg.jpg

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İvana'nın tatil keyfi30 Aralık 2018 Pazar 17:23
  • İlişkiyi emina'nın istekleri bitirmiş30 Aralık 2018 Pazar 15:41
  • Özge özpirinç'den anlamlı hediye30 Aralık 2018 Pazar 14:57
  • Şeyma'nın olay görüntülerine ilk yorum Demet akalın'dan geldi29 Aralık 2018 Cumartesi 18:10
  • Şeyma kiminle yakalandı28 Aralık 2018 Cuma 19:57
  • Ciçiş kardeşlerin esra'sı ceza evine girdi28 Aralık 2018 Cuma 17:05
  • Meşrubatlar savaşı28 Aralık 2018 Cuma 15:41
  • Şahan gökbakar'dan "boykot" iddialara açıklama28 Aralık 2018 Cuma 14:35
  • Ünlü çift'den evlilik öncesi şaşırtan anlaşma!28 Aralık 2018 Cuma 13:02
  • Hadise'den aşk itirafı28 Aralık 2018 Cuma 12:04
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim