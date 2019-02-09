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Serdar'la dalga geçtiler

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Serdar'la dalga geçtiler
Türkiye'nin tartışılan şarkıcılarından biri olan ve "Müzik dediğin altı üstü 7 nota" demeciyle tanınan Serdar Ortaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kurduğum takım" dediği Başakşehir için şarkı besteledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Medipol Başakşehir için yeni marş bestelendi. Şarkıcı Serdar Ortaç tarafından bestelenen marş, takımın stadından görüntüler eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşılan görüntülerde stadın boş olması da sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı."Geliyor Başakşehir, Şampiyon Başakşehir" şeklinde başlayan parça, Erzurumspor maçı öncesine boş tribünlerde yankılandı.

Tribünler dar geliyormuş

Şarkıda geçen "tribünler dar geliyor" ibaresi ise özellikle dikkat çekti zira Başakşehir, 2400 seyrici ortalamasıyla ligin en az seyirci çeken ekiplerinden bir tanesi.

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