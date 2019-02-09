Serdar'la dalga geçtiler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Medipol Başakşehir için yeni marş bestelendi. Şarkıcı Serdar Ortaç tarafından bestelenen marş, takımın stadından görüntüler eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı.
Paylaşılan görüntülerde stadın boş olması da sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı."Geliyor Başakşehir, Şampiyon Başakşehir" şeklinde başlayan parça, Erzurumspor maçı öncesine boş tribünlerde yankılandı.
Tribünler dar geliyormuş
Şarkıda geçen "tribünler dar geliyor" ibaresi ise özellikle dikkat çekti zira Başakşehir, 2400 seyrici ortalamasıyla ligin en az seyirci çeken ekiplerinden bir tanesi.