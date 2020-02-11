3
- BIST 118.227
- Altın 304,998
- Dolar 6,0434
- Euro 6,5975
- İstanbul 11 °C
- Ankara -1 °C
- Öpüşen Çifte Müdahale
- Filiz Akın'ı Nasıl Öldürdüler
- Rusya'dan İdlib Açıklaması
- Serdar Sarışın Sever
- Serenay'dan İtiraf
- Yeni Takımı Belli Oldu
- İstanbul'da Büyük Operasyon Yapıldı
- Oktay'ın Kedicikleri Tahliye Oldu
- Esad Rejiminin Helikopteri Vuruldu
- Çin'de Ölü Sayısı Bini Aştı
- Sınırda Hareketlilik Başladı
- TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ
- ŞEHİDİMİZ VAR!
- Samyeli'den İlk Açıklama
- Atina'da Böyle Yakalandılar
Serdar Sarışın Sever
İrlandalı model Chloe Loughnan ile olan evliliğini yaklaşık 6 ay önce sonlandıran şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemde sık sık yan yana geldiği ve düet yapacakları konuşulan Seçil Gür’le görüntülendi.
Etiketler: Chloe Loughnan, serdar ortaç, seçil gür
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Serdar Sarışın Severİrlandalı model Chloe Loughnan ile olan evliliğini yaklaşık 6 ay önce sonlandıran şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemde sık sık yan yana geldiği ve düet yapacakları konuşulan Seçil Gür’le görüntülendi.
Serenay'dan İtirafCem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı konuşuluyor hatta Yılmaz ile Defne Samyeli aşkının bitme nedeni olarak ünlü oyuncu gösteriliyordu.
Samyeli'den İlk AçıklamaCem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın Atina'da birlikte görüntülenmesinin ardından gözler Defne Samyeli'ye çevrilmişti. Önceki gün görüntülenen Samyeli'ye bu konu soruldu.
Atina'da Böyle YakalandılarDefne Samyeli'den ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Cem Yılmaz, sevgilisiyle Atina tatiline çıkmıştı.
Minik Serçe'den DestekHer döneme damgasını vuran Sezen Aksu şarkıları eşliğinde anlatılan bir aşk hikayesini sahneye taşıyan İzmir’in Kızları adlı müzikli oyunun kadrosunda Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman yer
VİDEO GALERİ
- 14:35 - Öpüşen Çifte Müdahale
- 14:21 - Filiz Akın'ı Nasıl Öldürdüler
- 14:13 - Rusya'dan İdlib Açıklaması
- 14:08 - Serdar Sarışın Sever
- 13:57 - Serenay'dan İtiraf
- 13:48 - Yeni Takımı Belli Oldu
- 13:44 - İstanbul'da Büyük Operasyon Yapıldı
- 13:39 - Oktay'ın Kedicikleri Tahliye Oldu
- 13:34 - Esad Rejiminin Helikopteri Vuruldu
- 13:22 - Çin'de Ölü Sayısı Bini Aştı
- 13:16 - Sınırda Hareketlilik Başladı
- 16:22 - TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ
- 16:16 - ŞEHİDİMİZ VAR!
- 16:07 - Samyeli'den İlk Açıklama
- 15:47 - Atina'da Böyle Yakalandılar
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim