Serdar Sarışın Sever

İrlandalı model Chloe Loughnan ile olan evliliğini yaklaşık 6 ay önce sonlandıran şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemde sık sık yan yana geldiği ve düet yapacakları konuşulan Seçil Gür’le görüntülendi.

3 Boşanma sonrası hayatına kimsenin girmediğini ve tek başına çok mutlu olduğunu ifade eden Serdar Ortaç, Bebek'te bir mekanda meslektaşı Seçil Gür’le yemek yedi. "GEL HAYATIM, KİMSE YOK" Yaklaşık üç saat kaldığı mekandan çıkıp gazetecileri kontrol eden 49 yaşındaki şarkıcı, kimsenin olmadığını sanıp, "Gel hayatım, kimse yok" sözleriyle Gür'ü aracına doğru çağırdı. Bir anda gazetecileri karşısında gören ikiliden Seçil Gür, yüzünü saklamaya çalıştı. Magazin muhabirlerinin "Serdar Bey yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sözlerine ünlü şarkıcı, "Araba mı? Evet araba yeni" şeklinde kaçamak bir karşılık verdi.