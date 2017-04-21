Serdar Ortaç’tan tepki çeken Erdoğan ve Atatürk açıklaması

Serdar Ortaç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve referandumla ilgili açıklamaları tepki çekti.

Akşam gazetesine röportaj veren Ortaç, Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunda sandıktan ‘Evet’ çıkmasının “Türkiye’ye artılar katacağını” savunarak, “Cumhurbaşkanımız benim dönemimin en güçlü lideridir” dedi.

ERDOĞAN’DAN İYİSİ YOK

“Erdoğan’dan iyisi yok. Ben Erdoğan’ı sevemez miyim, bunda ne yanlış var?” diye soran Ortaç, “Bunu söylemeye çekinen kesimler var. Bu kesimleri de anlamakta güçlük çekiyorum. Ben hem Atatürk’ü hem de Erdoğan’ı seviyorum. Kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlayan kesimlere soruyorum, bunun neresi yanlış?” ifadesini kullandı.

“Muhalefet ne yazık ki konuşmaya açık değil” görüşünü öne süren Ortaç, “Her şeye muhalefet ederek bir yere varılmaz. Ülkedeki kutuplaştırmayı devam ettiriyorlar. İzledikleri bu politikayı değiştirmesi gerekiyor. Daha yumuşak ve kucaklayıcı bir dil kullanmak ülkemizin geleceği için çok önemli” diye konuştu.

ATATÜRK’Ü DE ERDOĞAN’I DA SEVİYORUM

Röportajında “Ben hem Atatürk’ü hem de Erdoğan’ı seviyorum” diyen Ortaç’ın bu sözleri tepki çekti.

Sosyal medyada herkes Ortaç hakkında paylaşımda bulunarak, ünlü ismi Twitter’da trend topic yaptı.