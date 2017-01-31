Serdar Ortaç'tan tartışma yaratacak sözler!

Yapımcılığını 25 Film’in üstlendiği 'En İyi Ben Söylerim’in jüri üyesi Serdar Ortaç ve Kibariye, yeni bölümde yorumlarıyla yine çok konuşulacak. Ortaç’ın Rock müzik, Kibariye’nin estetikle ilgili yorumları dikkati çekecek.

‘En İyi Ben Söylerim’ çekiminde 'Haydi Gel İçelim’ şarkısından sonra yarışmacının Rock müziğin kirli okunmasının normal olduğunu söylemesi üzerine Serdar Ortaç, "Bana göre Rock bizim müziğimiz değil. Saçını uzatıp kafa sallayan gençlerin müzik tarzı, benim gençliğimin değil” yorumunu yaptı.

Sunucu Çağla Şıkel’in şarkıcıya söylediklerinin yanlış algı yaratabileceğini vurgulaması üzerine Ortaç, "O şarkıların da seveni var. Bana göre bizim şarkılarımız değil, Rock şarkıları sevmiyorum” diyerek, bu müzik tarzını sevmediğini belirtti.

Usta ses Kibariye, Beyazıt Öztürk’ün kendisine bir sohbet esnasında “Kız maşallah güzelleşmişsin” şeklinde yaptığı yorumu izleyicilerle paylaşırken, “Kaza, bela olmadığı sürece hiçbir yerimi yaptırmam” diyerek estetik hakkındaki görüşünü açıkladı.

‘En İyi Ben Söylerim’ yarışması, Kibariye ile Serdar Ortaç'ın jüriliğinde, Çağla Şikel'in sunumuyla 30 Ocak Salı günü saat 20:00’de, fox tv'de en iyi söyleyeni aramaya devam edecek.