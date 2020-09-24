  • BIST 1.118
  • Altın 456,166
  • Dolar 7,6136
  • Euro 8,8729
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

Serdar Ortaç'tan 'nafaka' çıkışı!

»
Serdar Ortaç'tan 'nafaka' çıkışı!
Borçları olduğunu kabul eden şarkıcı Serdar Ortaç, “Çalışıp ödeyeceğiz, canımı mı alacaklar?” dedi.

Serdar Ortaç, Ataşehir’de sahne aldı.

Sevilen eserlerini seslendiren şarkıcı, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı. Özel yaşamına dair açıklamalarda bulunan Ortaç, Chloe Loughnan’ın nafakasını ödeyemediğini ve borçlarının biriktiğini söyledi. Şarkıcı bu nedenle, eski eşinden özür dilediğini belirtti.

Ortaç, “Geçmiş günlere göre borçlarımı azalttım. Bir devlete vergi borcum var. Çalışacağız, kazanıp ödeyeceğiz. Canımı mı alacaklar?” dedi.

Ortaç, gece hayatının da pandemi koşullarıyla yeni bir kimliğe büründüğünü dile getirerek, “Herkesin durumu vahim. İnşallah hep birlikte atlatacağız” şeklinde konuştu.

 
 
 
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hazal Filiz Küçükköse: "İyi bir projeyle dönmek istiyorum"21 Eylül 2020 Pazartesi 17:49
  • Mithat Can Özer rahatlığıyla Pes dedirtti!20 Eylül 2020 Pazar 15:14
  • Hande Erçel neden yakın koruma ile geziyor?20 Eylül 2020 Pazar 15:10
  • Biran Damla Yılmaz ile İlker Kaleli ayrıldı mı?20 Eylül 2020 Pazar 14:33
  • HATALI KİM?17 Eylül 2020 Perşembe 20:55
  • Cem Uzan 'azgın teke sendromu'na yakalandı!17 Eylül 2020 Perşembe 17:08
  • Ünlü model, fotografçısı tarafından tecavüze uğradı17 Eylül 2020 Perşembe 16:57
  • Kendall Jenner'dan uyuşturucu itirafı: Hala bağımlıyım17 Eylül 2020 Perşembe 16:51
  • Binali Yıldırım'ın arkadaşına 4,7 milyon dolarlık Oruç Reis kıyağı17 Eylül 2020 Perşembe 16:47
  • Sıla’dan Halil Sezai’ye: "Yazıklar olsun!"17 Eylül 2020 Perşembe 16:43
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim