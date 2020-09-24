Serdar Ortaç'tan 'nafaka' çıkışı!

Serdar Ortaç, Ataşehir’de sahne aldı.

Sevilen eserlerini seslendiren şarkıcı, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı. Özel yaşamına dair açıklamalarda bulunan Ortaç, Chloe Loughnan’ın nafakasını ödeyemediğini ve borçlarının biriktiğini söyledi. Şarkıcı bu nedenle, eski eşinden özür dilediğini belirtti.

Ortaç, “Geçmiş günlere göre borçlarımı azalttım. Bir devlete vergi borcum var. Çalışacağız, kazanıp ödeyeceğiz. Canımı mı alacaklar?” dedi.

Ortaç, gece hayatının da pandemi koşullarıyla yeni bir kimliğe büründüğünü dile getirerek, “Herkesin durumu vahim. İnşallah hep birlikte atlatacağız” şeklinde konuştu.