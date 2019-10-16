SERDAR ORTAÇ’TAN HAYRANLARINI ÜZECEK AÇIKLAMA!

Şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı video paylaşımında duygusal bir şarkı söyledi.

Geride bıraktığımız ağustos ayında Chloe ile olan beş yıllık evliliğini sonlandıran Serdar Ortaç, o zamandan bu yana magazin muhabirlerinin yakın takibinde. Mahkeme çıkışında her iki taraf da dost bir şekilde ayrıldıklarını söylerken, Chloe boşanma sonrasında hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir süre birbirlerinden ayrı kalan ve Chloe’nin Türkiye’ye dönüşü sonrasında boşanma kararı veren ikili o zamandan bu yana yakından takip ediliyor. Son olarak Serdar Ortaç instagram hesabından paylaştığı bir video ile yeniden kendisinden söz ettirdi.

TAKİPÇİLERİ ESKİ EŞE MESAJ DİYE YORUMLADI

Instagram hesabından paylaştığı videoda, “Sen yine de mutlu ol ben sana kıyamam, ne buldun onda söyle ne var bende olmayan” gibi sözler içeren bir şarkı söyleyen Ortaç bu sırada bir takipçisi ile şaşırtıcı bir sohbete girdi. Ortaç’ın şarkısını çok beğenen ve onun yıllar önceki şarkılarını özlediğini belirten bir takipçisi başarılı şarkıcıya, “Artık yeni ve eski kalite şarkılarını istiyoruz. İçe dokunur, dillerden düşmeyecek şarkılar lütfen özüne dön artık” şeklinde bir yorumda bulundu. Serdar Ortaç’ın bir takipçisinden gelen bu yoruma verdiği yanıt ise, “Millet rap dinliyor artık ben de yapmıyorum” şeklinde oldu.