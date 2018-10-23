Kısa bir süre önce eşi Chloe Loughnan'nın Amerika'da geçirdiği kaza ile sarsılan şarkıcı Serdar Ortaç'tan boşanma açıklaması geldi.

Geride bıraktığımız yaz aylarını yurt dışında farklı projelerde geçiren eşi Chloe ile fazla bir araya gelemeyen Serdar Ortaç kısa bir süre önce de eşinin geçirdiği talihsiz kaza ile sarsılmıştı.

Eşinin Amerika’da geçirdiği kaza sonrasında ciddi kırıkları olduğunu söyleyen Ortaç bu defa farklı bir açıklama için kameranın karşısına geçti.

Magazin programlarında eşi Chloe’den ayrılacağı yönündeki haberleri duyan Serdar Ortaç bunları yalanladığı videosunda eşinin yeni bir kaza geçirdiğini ve sağlığına kavuşması için dua ettiklerini söylemekle yetindi.