  • BIST 93.970
  • Altın 228,639
  • Dolar 5,7651
  • Euro 6,6062
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKırım'da patlama!

Serdar Ortaç’tan boşanma açıklaması!

»
Serdar Ortaç’tan boşanma açıklaması!
Kısa bir süre önce eşi Chloe Loughnan'nın Amerika'da geçirdiği kaza ile sarsılan şarkıcı Serdar Ortaç'tan boşanma açıklaması geldi.

Geride bıraktığımız yaz aylarını yurt dışında farklı projelerde geçiren eşi Chloe ile fazla bir araya gelemeyen Serdar Ortaç kısa bir süre önce de eşinin geçirdiği talihsiz kaza ile sarsılmıştı.

Eşinin Amerika’da geçirdiği kaza sonrasında ciddi kırıkları olduğunu söyleyen Ortaç bu defa farklı bir açıklama için kameranın karşısına geçti.

Magazin programlarında eşi Chloe’den ayrılacağı yönündeki haberleri duyan Serdar Ortaç bunları yalanladığı videosunda eşinin yeni bir kaza geçirdiğini ve sağlığına kavuşması için dua ettiklerini söylemekle yetindi.

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuba Ünsal yeni aşkı kim?22 Ekim 2018 Pazartesi 13:09
  • Malatyalı İmpartor lakaplı sanatçı Sadi, yeni eserine klip çekti22 Ekim 2018 Pazartesi 12:17
  • Serenay'ın hayali gerçek oluyor!22 Ekim 2018 Pazartesi 10:20
  • Bennu Gerede: Bebeğimi ve beni boğmaya kalktı22 Ekim 2018 Pazartesi 10:14
  • Tolgahan Sayışman baba oluyor!22 Ekim 2018 Pazartesi 09:51
  • Aslıhan'ın babasından şok rest!20 Ekim 2018 Cumartesi 12:18
  • Kazanın sebebi aşırı alkol mü?20 Ekim 2018 Cumartesi 12:13
  • Ayrılık nedeni ortaya çıktı!20 Ekim 2018 Cumartesi 11:55
  • Magazin gazeteciliğini ciddiye alın!19 Ekim 2018 Cuma 17:00
  • Lee: "Çirkin teklifler çok geliyor"19 Ekim 2018 Cuma 16:27
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim