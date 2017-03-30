Serdar Ortaç'tan bebek açıklaması

Serdar Ortaç ortaya atılan "baba oluyor" iddialarına yanıt verdi.

Pop müziğin sevilen ismi Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde ortaya atılan "baba oluyor" iddialarına yanıt verdi. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan'ın hamile olduğu iddiaları hakkında açıklama yaptı. Ünlü popçu Serdar Ortaç, eşinin hamile olduğu iddialarını yalanladı. Ortaç, "Öyle bir şey yok. Chloe hamile değil. İnşallah günün birinde baba olurum. Ama karım bebek beklemiyor. " dedi. İş nedeniyle bir süredir eşi Chloe Loughnan ile Miama'da olan Ortaç, her fırsatta sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor.