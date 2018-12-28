Serdar ortaç'ın kardeşinden üzücü haber

Şarkıcı serdar ortaç'ın erkek kardeşi Sertaç ortaç İstanbul Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

"2. Sayfa" programında sanat dünyasının ünlü ismi Serdar Ortaç'ın erkek kardeşi Serkan Ortaç'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve durumunun ciddi olduğu duyuruldu. Ortaç'ın neden yoğun bakımda olduğu ise şu an netleşmedi.