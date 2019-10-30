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SERDAR ORTAÇ’IN ESKİ EŞİ CHLOE LOUGHNAN YİĞİT MARCUS ARAL İLE AŞK MI YAŞIYOR?

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SERDAR ORTAÇ’IN ESKİ EŞİ CHLOE LOUGHNAN YİĞİT MARCUS ARAL İLE AŞK MI YAŞIYOR?
Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra sski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşadığı söylenen Chloe Loughnan, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak sessizliğini bozdu.

Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Chloe Loughnan, gönlünü Survivor’un eski yarışmacısı Yiğit Marcus Aral’a kaptırdığı iddia edildi. Hakkında çıkan haberler sosyal medya hesabından cevap veren Loughnan, haberleri yalanladı.

“İNSANLARIN HAYATLARINI KÖTÜ YÖNDE ETKİLİYORSUNUZ”

Loughnan: “Hakkımda çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Şimdiye kadar hiç konuşmadım ama hiçbir belge ve delil olmadan yaptığınız yanlış haberlerle insanların hayatlarını kötü yönde etkiliyorsunuz. Eğer asılsız haberler devam ederse mahkemeye başvurmak zorunda kalacağım. Lütfen sürece saygı duyalım” dedi.

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