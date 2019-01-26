Serdar Ortaç'ı kızdırdılar!

Sık sık eşi Chloe Ortaç'la boşanacağı haberleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç'a son olarak Yeliz Yeşilmen "Chloe'yi bırak, etraf güzel kız kaynıyor seni seven bir kadınla çocuk yap" sözleriyle seslenmişti. Serdar Ortaç eleştirilere sosyal medyadan cevap v

Geçtiğimiz günlerde boşanacakları yönünde çıkan haberleri yalanlayan serdar Ortaç, Yeliz Yeşilmen'nin 2. Sayfa programında yaptığı açıklama sonrası kendisini sosyal medyadan eleştirenlere cevap verdi.

Biz birbirimizi seviyoruz diyen Ortaç, paylaşıma "Ne zaman ne yapacağımızı biliyoruz. Başımızda daha büyük dertler var ,küçük kardeşim yoğun bakımda, Hanım daha yeni trafik kazası yaptı. Yüzü gözü vücudu yeni iyileşiyor, Ben emes hastalığı yüzünden zaten tedavi görüyorum. Bir yandan yeni şarkılar yapıyorum. Ama her şeyden önce sağlık. Durumun olmayanlara yardım, Bol bol dualar almak, Bu zamandan sonra." notunu düştü.