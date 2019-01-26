  • BIST 101.801
  • Altın 221,849
  • Dolar 5,2625
  • Euro 6,0040
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAntalya Havalimanı'nda hortum faciası

Serdar Ortaç'ı kızdırdılar!

»
Serdar Ortaç'ı kızdırdılar!
Sık sık eşi Chloe Ortaç'la boşanacağı haberleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç'a son olarak Yeliz Yeşilmen "Chloe'yi bırak, etraf güzel kız kaynıyor seni seven bir kadınla çocuk yap" sözleriyle seslenmişti. Serdar Ortaç eleştirilere sosyal medyadan cevap v

Geçtiğimiz günlerde boşanacakları yönünde çıkan haberleri yalanlayan serdar Ortaç, Yeliz Yeşilmen'nin 2. Sayfa programında yaptığı açıklama sonrası kendisini sosyal medyadan eleştirenlere cevap verdi. 

Biz birbirimizi seviyoruz diyen Ortaç, paylaşıma "Ne zaman ne yapacağımızı biliyoruz. Başımızda daha büyük dertler var ,küçük kardeşim yoğun bakımda, Hanım daha yeni trafik kazası yaptı. Yüzü gözü vücudu yeni iyileşiyor, Ben emes hastalığı yüzünden zaten tedavi görüyorum. Bir yandan yeni şarkılar yapıyorum. Ama her şeyden önce sağlık. Durumun olmayanlara yardım, Bol bol dualar almak, Bu zamandan sonra." notunu düştü. 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Fırat Altınmeşe'ye herkesin için de sevgili dayağı25 Ocak 2019 Cuma 17:38
  • Davos zirvesinde meryem rüzgarı25 Ocak 2019 Cuma 17:09
  • Ben asosyalim25 Ocak 2019 Cuma 16:18
  • Fazıl say Ece dağıstan ile evleniyor25 Ocak 2019 Cuma 16:07
  • Tulum out holbox in24 Ocak 2019 Perşembe 15:33
  • "Başka gizem özdilli yok"24 Ocak 2019 Perşembe 11:57
  • Estetik yaptıran ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi24 Ocak 2019 Perşembe 11:03
  • Kimin için yollara düşecek23 Ocak 2019 Çarşamba 17:57
  • Yeni aşkın fotoğrafı23 Ocak 2019 Çarşamba 16:44
  • Bu ünlüler niçin düşman23 Ocak 2019 Çarşamba 16:22
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim