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SERDAR ORTAÇ’DAN ESKİ EŞİ HAKKINDA FLAŞ KARAR!

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SERDAR ORTAÇ’DAN ESKİ EŞİ HAKKINDA FLAŞ KARAR!
5 yıllık evliliğini 5 dakikada bitiren Serdar Ortaç, boşanmasının üzerinden 2 ay geçtikten sonra eski eşi Chloe Loughnan hakkında şaşırtan bir karar aldırdı.

Boşanmalarının ardından aralarında dargınlık ya da düşmanlık bulunmadığını söyleyen Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç ikilisi, haftalar sonra yeniden gündeme geldi. Serdar Ortaç, bu sefer eski eşi hakkında beklenmeyen bir davranışta bulundu.

KONUŞMA YASAĞI ALDIRDI

Kanal D’de yayınlanan magazin programının haberine göre; Serdar Ortaç’ın eski eşine konuşma yasağı aldırdığı öğrenildi. Buna göre Chloe, Serdar Ortaç ile evli kaldığı dönemle ve evliliğinde yaşadıklarıyla ilgili olarak konuşamayacak.

YASAĞI ÇİĞNERSE 100 BİN TL ÖDEYECEK

Haberin devamında ise,  Chloe’nin yasağı çiğnemesi halinde 100 bin TL ödeyeceği de konuşulanlar arasında yer aldı.

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