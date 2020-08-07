Serdar Ortaç ve Seçil Gür barıştı mı?

Popçu Serdar Ortaç ile eski aşkı Seçil Gür, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Gazetecilerin görüntülediklerini fark eden Seçil Gür uzaklaşmak isterken, Ortaç muhabirlerin sorularını yanıtlamayı tercih etti. Muhabirlerin "Sizi tekrar bir arada görmek ne güzel" demesi üzerine gülümseyen Ortaç, "Arkadaşlar aslında biz hiç ayrılmamıştık ki. Sadece ben bir salaklık yapmıştım ve özür diledim. Seçil de beni affetti" açıklamasını yaptı.

Bunun üzerine "O zaman ilişkiniz kaldığı yerden devam ediyor, öyle mi?" şeklinde soru yönelten muhabirler, kafa karıştıran bir yanıt aldı. Ortaç, muhabirlerin bu sorusunu, "Seçil benim her şeyim, yani en iyi arkadaşım aslında" şeklinde cevapladı.

Serdar Ortaç, ardından basın mensuplarına teşekkür ettikten sonra iki adım ileride yürüyen Seçil Gür'e yetişerek, alışveriş turlarına devam etti.

Çift, daha sonra bir restorana geçerek, baş başa akşam yemeği yedi.