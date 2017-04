Serdar Ortaç, özel hayatına dair çok cesur açıklamalar yaptı

Serdar Ortaç, hakkında ortaya atılan biseksüel iddialarına yönelik kendisine sorulan "Biseksüel misiniz? " sorusuna net bir yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Binlerce erkek seven adam var. Ben de erkek sevseydim çıkar söylerdim. Bunu gizlemezdim" dedi.

Serdar Ortaç, son açıklamalarıyla çok konuşulacak. Hafta sonunda Posta Gazetesi’ne röportaj veren ünlü şarkıcı, kendisine ve evliliğine dair birbirinden ilginç açıklamalar yaptı. Kumar tutkusunun hâlâ sürdüğünü ancak bunu törpülemek için kendince bazı yöntemler geliştirdiğini belirten sanatçı, “Eskisi gibi büyük paralarla kumar oynamıyorum. Şimdi kendimi meşgul edecek, depresif havadan çıkaracak başka bir şeye başladım. Kendime bir at aldım. New York’ta yarışlara çıkıyor. Hatta üçüncü oldu. Şimdi de tay alıyorum. Chloe ismini vereceğim. O da koşacak” dedi.

“CİNSEL AÇIDAN YETMESEYDİM,…”

Genç bir kadınla evlenmenin zorluklarına da değinilen röportajda Ortaç, kendisine yöneltilen “46 yaşındasınız. Çok genç bir kadının kocası olarak her anlamda, buna cinsellik de dahil yetebilme korkusu yaşıyor musunuz?” sorusuna “46 yaşındayım ama öyle hissetmiyorum. Eğer öyle olsaydım Chloe bana sabretmezdi” cevabını verdi.

“ERKEK SEVEN BİNLERCE ADAM YOK MU?”

Ortaç’ın en cesur yanıtı ise hakkında ortaya atılan ‘biseksüel’ iddiasına yönelikti. Serdar Ortaç, “30 senedir 30 ülkeden 30 kadınla yaşadım. Bu kadar kadın seven bir adam neden biseksüel olsun? Erkek sevseydim, biseksüel olsaydım açıklardım. Binlerce adam yok mu erkek seven? Gizleyerek nefes alamazdım ki” diye konuştu. Ortaç, bu iddiaları eşinin de bildiğini ama umurunda bile olmadığını da dile getirmeyi ihmal etmedi.