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Serdar Ortaç ‘Hadi Be’ Dedirtti…

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Serdar Ortaç ‘Hadi Be’ Dedirtti…
Emre Saygı’nın Youtube’den canlı yayınlanan bu hafta ki ''Hadi Be'' konuğu Serdar Ortaç ve eşi Chloe oldu.

Başarılı sunucu Emre Saygı’nın Youtube’den canlı yayınlanan interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu, ünlü sanatçı Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan oldu.  Hayli keyifli anların yaşandığı programda Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan, Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi ve bir o kadar iddialı açıklamalarda bulundu.
 
Orlando'yu Çocuk Yapmak İçin İstedim
 
Bunda sonraki yaşamlarında senenin yarısını Türkiye’de yarısını Amerika’da geçireceklerini söyleyen Serdar Ortaç “ Tam manasıyla Amerika’ya taşınmıyoruz. Senenin 6 ayı Amerika’da 6 ayını Türkiye’de olacağız. Ben birçok eyalette konser anlaşmaları yaptım ve orada farklı eyaletlerde sahneye çıkacağım. Hem de Chloe’nin işleri olduğu için orada olacağız. Miami’de ev araştırırken Amerika- Orlando inşaat işi ile ilgilen bir Türk firması tarafından yaptırılan Breeze De Mar projesinin reklam yüzü olmamıziçin teklifi geldi. Bizde reklam bütçesine karşılık oradan 2 adet ev aldık. Orlando'yu tercih etmemin en büyük sebebi ise çocuklarımızı orada doğurup orada büyütmek. Miami'de çocuk büyütmek çok zor ama Orlando'da minik bir evde bile rahatlıkla çocuk büyütebiliriz. Herşeyiyle buna çok müsait” dedi. 
 
Kararlarımı Çabuk Değiştiriyorum
 
Eskiden çok hızlı kararlar verdiğini söyleyen Serdar Ortaç “ Eskiden çok hızlı karar veriyordum. Şimdi biraz daha değiştirdim bu huyumu ama bazen de yine hızlı bir şekilde aldığım kararları akşam eve gidince değiştirmek istiyorum” dedi.
 
Evde Herkes Gibi Yaşıyoruz
 
Serdar Ortaç’ın evde çok disiplinli olduğunu söyleyen Chloe Loughnan “ Serdar'ın evde yapma dediğim hiçbir kötü huyu yok. Çok disiplinli ve sakin evde. Bizde normal insanız sonuçta herkes gibi yaşıyoruz. Ayrıca yemek yapmayı denedi birkaç kere ama hemen dışarıya çıktık yemeden” dedi.

Chloe’nin Yemeklerini Çok Beğeniyorum
 
Eşi Chloe Loughnan’nın yaptığı yemekleri beğenmediğini söyleyen Serdar Ortaç “ Chloe yaptığı yemekleri beğenmiyor ama ben çok seviyorum yaptıklarını. Bir de genelde diet yemekleri yapıyor evde her yer avokado oldu ama ben börek yemeyi seviyorum. Ayrıca kebapta seviyorum be yıllarca yedim bak sağlıklı birisiyim” dedi.
 
Modelliği Bırakmasını İstiyorum
 
Eşi Chloe Loughnan’ın modelliği bırakmasını istediğini söyleyen Serdar Ortaç “ Chloe modelliğe devam ediyor. Ama ben modelliği bırakarak sinema sektörüne yönelmesini istiyorum. Kendiside her ikisini yapabileceğini söylüyor” diye konuştu.
 
Doktor Olmak İsterdim
 
Sanatçı olmasaydı doktor olmayı çok istediğini söyleyen Serdar Ortaç “ Ben baba mesleğini yaptım. Torna tesviyeciydim ama doktor olmayı çok isterdim. Başkasının duasını alırsan yaşamın uzun olur” diye konuştu.
 
Karımdan Çok Şey Öğrendim
 
Chloe Loughnan’dan doğru yerde konuşmayı öğrendiğini söyleyen Serdar Ortaç “Karın senden genç ondan ne öğrenebilirsin derlerse ben ondan doğru yerlerde konuşmayı öğrendim. Bu sadece küçük bir şey çok şey öğretiyor bana” dedi.

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