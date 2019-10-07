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SERDAR ORTAÇ ESKİ EŞİ HAKKINDA KONUŞTU: CHLOE’NİN FİYATI ARTMIŞTIR!

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SERDAR ORTAÇ ESKİ EŞİ HAKKINDA KONUŞTU: CHLOE’NİN FİYATI ARTMIŞTIR!
Serdar Ortaç, Etiler’de bulunan Dalmaz Center’da sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşiyle alakalı açıklama yapma gereksiniminde bulundu.

Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan'ın boşanması magazin basınında büyük bir yankı uyandırmıştı. 5 yıl önce evlenen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti geçtiğimiz Ağustos ayında boşanmışlardı. Ortaç, 5 yıllık evliliğin ardından 1.5 ay önce boşandığı İrlandalı manken Chloe Loughnan hakkında açıklamalarda bulundu.

ESKİ EŞİNE DESTEK GÖSTERDİ

Basın mensuplarının kendisine yönelttiği “Chloe ile boşandıktan sonra fiyatları düştü diye bir haber çıktı, doğru mu” sorusuna “Yok, Chloe fiyatları da oynatmaz. Ben varken de sabit fiyatı vardı. Şimdi film çekiyormuş Kıbrıs’ta, yine ücreti iyidir. Neden boşanınca fiyatı düşsün kadının, aksine daha çok artması lazım. Chloe çok güzel bir kadın, her yerde iş alır. Sonuna kadar destekliyorum” dedi.

 

“1 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDEYECEK” İDDİASI

 

Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre Serdar Ortaç’ın Chloe Loughnan’a tazminat ödeyeceği konuşuluyor.  Ortaç, çocuğunun olmamasına rağmen eski eşine tam 1 milyon TL tazminat ödeyeceği iddia edildi.

 

“YALNIZ VE MUTLUYUM”

 

İrlandalı model  Chloe Loughnan ayrılık sonrası Dubai’ye gitmiş, Dubai tatilinin ardından Türkiye’ye dönen Chloe, “Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Daha yeni boşandım. Yalnız ve mutluyum. Şu anki düşüncem; bir daha evlenmemek” yanıtını vermişti.

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